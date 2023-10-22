Biden, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması çabalarının süreceğini belirtti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki sivillerin gıda, su, tıbbi bakım ve diğer yardımlara erişmeye devam etmelerini sağlama konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirten Biden, "Gazze halkının refahı için gerekli yardımların devam etmesini sağlamak üzere Refah Sınır Kapısı'nın faaliyette kalması için tüm taraflarla çalışmaya ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerle tutarlı olarak sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.

İsrail'in saldırıları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.