Malezya 11 Müslüman Uygur Türkü'nü serbest bıraktı

Uygurların serbest bırakılmasının ardından Malezya hükümetinden ilk açıklama Başbakan Mahathir Muhammed’den geldi. Mahathir Muhammed parlamentoda yaptığı açıklamada, “Bu ülkede bir suç işlemediler, o yüzden serbest bırakıldılar” ifadelerini kullandı.

Tayland'da hapishaneden kaçtılar

Malezya, 11 Uygur'u Kasım 2017’de Tayland’daki hapishaneden kaçtıktan sonra yasal olmayan yollarla ülkeye girmek suçuyla gözaltına almıştı.

Malezya’da Uygurları gözaltına alınmasının ardından Çin, kendisine teslim edilmeleri yönünde Kuala Lumpur’a baskı yapmış, buna karşın birçok ülke de Uygurların Çin’e teslim edilmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Malezya-Çin ilişkileri

Mahathir Muhammed’in seçimleri kazanması ve ardından Çinli şirketlerle yapılması planlanan milyar dolarlık projeleri iptal etmesi, iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemişti.

Malezya'nın bu kararının da iki ülke ilişkilerine olumsuz yansıması bekleniyor.

Uygurların kendisine teslim edilmesini talep eden Çin, Malezya'nın 11 Uygur'u serbest bırakma ve Türkiye'ye gönderme kararına şiddetle karşı olduğunu açıkladı.

"Çin, sistematik insan hakları ihlallerinde bulunuyor"

Çin, aşırı ve ayrılıkçı olarak nitelediği Uygurları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çoğunluk olan Çinli Hanlara karşı planlı saldırılar yapmakla suçluyor.

Çin ise uluslararası toplum tarafından, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur Türklerine sistematik insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanıyor.

Kaynak: Reuters