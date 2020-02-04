Malezya 107 vatandaşını Çin'den tahliye etti
Haber Giriş:
Malezya, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Wuhan kentinden 107 vatandaşını tahliye etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Tahliye işlemi için dün akşam Çin'deki Uluslararası Wuhan Tianhe Havalimanı'na hareket eden AirAsia uçağı, bugün yerel saatle 05.57'de Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.
Çin'in koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlama amaçlı uçağa yüklenen 500 bin lastik eldiven de Wuhan'daki sağlık yetkililerine teslim edildi.
Wuhan'dan tahliye edilen 107 Malezyalı, sağlık kontrolüne tabi tutulduktan sonra iki hafta boyunca karantinada kalacak.
Malezya'nın bu hafta içinde Wuhan'daki diğer vatandaşlarını da ülkeye getirmesi bekleniyor.
Etiketler: koronavirüs Malezya çin wuhanSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 06:11
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