Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Kakemega bölgesindeki bir ilkokulda öğrencilerin çıkışı esnasında izdiham meydana geldi.

Çıkan izdihamda 14 öğrenci yaşamını yitirdi.

İzdiham nedeniyle 39 öğrencinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nairobi'de geçen yıl Eylül ayında da bir okulda derslik çökmüş, 8 öğrenci hayatını kaybetmişti.