ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell Suriye rejiminin saldırılarından kaygı duyduklarını belirtti.

Campbell yaptığı yazılı açıklamasında Esed'in Rusya'nın tam desteğiyle kendi halkını ayrım gözetmeksizin öldürdüğünü belirtti. Rejime saldırıları durdurma ve insani yardımın bölgeye girişine izin verme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Campbell, Suriye'de barışa giden tek yolun, Cenevre barış süreci öncülüğünde anayasal reform ve BM denetiminde seçimlerle sağlanacak siyasi çözümden geçtiğini ifade etti.

