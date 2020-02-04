Pentagon: Esed rejiminin saldırılarından kaygı duyuyoruz
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD Savunma Bakanlığı İdlib'de Esed rejiminin saldırılarından kaygı duyduğunu açıkladı. Pentagon sözcüsü TRT'ye yaptığı yazılı açıklamada rejim yanlısı güçlerden saldırıları durdurmalarını ve bölgeye insani yardımın girişine izin verilmesini istedi.
ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Yarbay Thomas Campbell Suriye rejiminin saldırılarından kaygı duyduklarını belirtti.
Campbell yaptığı yazılı açıklamasında Esed'in Rusya'nın tam desteğiyle kendi halkını ayrım gözetmeksizin öldürdüğünü belirtti. Rejime saldırıları durdurma ve insani yardımın bölgeye girişine izin verme çağrısında bulunduklarını söyledi.
Campbell, Suriye'de barışa giden tek yolun, Cenevre barış süreci öncülüğünde anayasal reform ve BM denetiminde seçimlerle sağlanacak siyasi çözümden geçtiğini ifade etti.
Etiketler: Thomas Campbell abd Pentagon Esed RejimiSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 03:24
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