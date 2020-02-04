Mahkemeye dönüşen Senatoda devam eden Trump'a yönelik azil yargılamasında, nihai oylamadan önceki son oturum yapıldı.

Yeni tanıkların çağrılmayacağının belli olmasının ardından bugün yapılan oturumda, Başkan'ın avukatlarından Pat Cipollone, Senatodaki suçlamaların Demokratların Trump'a karşı temelsiz iddiaları olduğunu savunarak, "Mevcut deliller ışığında tek yolun Başkan'ın aklanması olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların yaptığı suçlamaların hukuki olarak geçersiz olduğunu ileri süren Cipollone, buradaki asıl amacın "2020 başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ı yıpratmak" olduğu görüşünü dile getirdi.

Öte yandan, Demokrat savcı vekillerin başındaki isim olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Başkanı Adam Schiff ise tarihin Trump'ı affetmeyeceğini savundu.

Avukatların savunmasının "Trump'ı aklamadığı" görüşünü dile getiren Schiff, "Tarih Trump'a nazik davranmayacak ve bunu hepimiz biliyoruz. İlkelerimizi terk ettiğimizde günü geldiğinde hepimiz pişman oluruz." ifadelerini kullandı.

Senatörlerin Trump'ı suçlu bulması gerektiğini savunan Schiff, Temsilciler Meclisinde iki azil maddesiyle suçlanan Trump'ın görevinden alınması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra söz alan bazı senatörler Trump'ı neden suçlu veya suçsuz bulduklarını kendi gerekçeleriyle ifade ettiler.

Trump'ın aklanması bekleniyor

Diğer yandan Senatodaki Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanmasının çarşamba günü yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) yapılacağı bildirildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunup görevinden alınması için en az 67 senatörün evet oyu vermesi gerekiyor. Mevcut tabloya göre Trump'ın çarşamba günkü oylamada aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.