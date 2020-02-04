ABD'de temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankası'nın başvurusuna olumlu yanıt verdi.

New York'taki temyiz mahkemesi "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteğinin reddedilmesi sonrası temyiz başvurusunu kabul etti.

Temyiz mahkemesi, Halkbank’ın tebligatsız kısıtlı temsil edilme talebi hakkında karar verecek.