ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu kabul edildi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkbank'ın temyiz başvurusu kabul edildi. Reddihakim ve özel statüyle duruşmaya katılım talebinde bulunan ve talebi reddedilen Halkbank kararı temyize götürmüştü.
ABD'de temyiz mahkemesi, federal mahkemenin ret kararını bir üst mahkemeye taşıyan Halk Bankası'nın başvurusuna olumlu yanıt verdi.
New York'taki temyiz mahkemesi "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim talebinde bulunmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" isteğinin reddedilmesi sonrası temyiz başvurusunu kabul etti.
Temyiz mahkemesi, Halkbank’ın tebligatsız kısıtlı temsil edilme talebi hakkında karar verecek.
Etiketler: Halkbank abd dava temyiz başvurusuSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 01:59
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