Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkent Kiev'de düzenlenen Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katıldı.

Ukrayna ile Türkiye arasında potansiyelin yüksek olduğunu ancak bundan yeteri kadar faydalanılmadığını söyleyen Zelenskiy, iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, "Ukrayna ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar olmalıdır." dedi.

İki devlet arasında ticaret hacminin arttırılması için iş dünyasına önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna'da ekonomik gelişmenin sağlanması için devletin reformlar üzerinde çalıştığını anlattı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak piyasası, şeffaflık, özelleştirme gibi konularda çalışmalar yaptığını, iş dünyası için ekonomik hakları iyileştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Ukrayna'nın ekonomide istikrarlı hale gelmeye başladığına işaret eden Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna büyük imkanlar ülkesine dönüşebilir. Yatırım sermayesi için izin veren ülkelerden bir tanesiyiz. Türk şirketlerinden birçoğu ülkemizdeki var olan imkanlardan yararlandı. Yatırım alanında da Ukrayna'da gelecek var. Türk firmalarının Ukrayna'daki özelleştirme projelerine katılmasını istiyoruz. Şimdiden Ukrayna'ya yatırım yapmaya başlayın."

Zelenskiy, Ukrayna'da yatırım yapan firmalara vergi muafiyetleri sağlayacaklarının bilgisini vererek, "Ukrayna'da altyapı, yol, havaalanları, limanlar gibi alanlarda yap işlet devret imkanları açılıyor. Türk yatırımcıları bu ihalelere katılmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın turizm açısından cazip bir ülke olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Herson ve Odessa bölgelerinde turistik altyapının geliştirilmesi konusunda Türk firmalarını Ukrayna'ya beklediklerini dile getirdi.

Zelenskiy, yabancılara tarım arazisi satma konusunda da gelişmeler yaşanacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacak. Böylece tarım, sanayi, gıda, enerji, konut gibi alanlarda yatırımlar ivme yaşanacak. Bazıları Ukrayna konusunda hala kararsız, yeni bir proje ve yatırım konusunda tereddüt ediyor. Planların oluşturulması ve ön çalışma aşaması çoktan geçti. Çok aktif zamanlarda yaşıyoruz. Kararsızlık, uzun vadede düşünme gibi hususlar çok olumsuz imkanlara yol açabilir. Zaman kaybetmeden Ukrayna'ya yatırım yapınız. Bütün Türk iş insanlarını aktif iş birliğine davet ediyoruz. Böylece iki ülke arasındaki başarının tarihini yazmış olacağız."