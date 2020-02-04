İngiltere Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Esed rejiminin Türk askerlerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.
[Andrew Murrison. Fotoğraf: AA]
Andrew Murrison, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejimin İdlib’deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum." ifadelerini kullandı.
İngiliz bakan, ayrıca Suriye ve destekçisi Rusya’dan ateşkese uymalarını ve tansiyonu düşürecek acil adımlar atmalarını da istedi.
Etiketler: Türk askeri suriye İngiltere Andrew MurrisonSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 02:29
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