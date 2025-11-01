Açık 19.2ºC Ankara
Dünya
AA 01.11.2025 13:36

Maldivler, nesiller arası sigara yasağı getiren tek ülke oldu

Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Maldivler, 1 Ocak 2007’den sonra doğan herkesin tütün ürünlerini satın almasını, kullanmasını veya kendisine satılmasını yasaklayarak, dünyada “nesiller arası sigara yasağı” uygulayan tek ülke haline geldi.

Maldivler, nesiller arası sigara yasağı getiren tek ülke oldu

Maldivler Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu tarafından bu yılın başında başlatıldığı ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bakanlık, düzenlemenin “halk sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesli teşvik etme” amacını taşıdığını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan kişiler tütün ürünlerini satın alamayacak, kullanamayacak veya satamayacak. Perakendecilerin de satış öncesi yaş doğrulaması yapması zorunlu hale getirildi.

Yasak turistleri de kapsıyor

Maldivler’in 1.191 mercan adasından oluşan ve lüks turizmiyle tanınan ülkesinde uygulama, turistleri de kapsıyor.

Ülke, ayrıca elektronik sigara ve buhar cihazlarının ithalatını, satışını, dağıtımını, bulundurulmasını ve kullanımını da her yaş için tamamen yasaklamış durumda.

Ağır para cezaları

Reşit olmayan birine tütün ürünü satan kişilere 50.000 rufiyaa (yaklaşık 3.200 dolar) ceza kesilecek. Elektronik sigara kullananlara ise 5.000 rufiyaa (yaklaşık 320 dolar) para cezası uygulanacak.

Dünyada örnekleri

Benzer bir “nesiller arası sigara yasağı” Birleşik Krallık’ta hâlâ yasama sürecinden geçiyor.

Bu yasayı ilk kez uygulayan Yeni Zelanda ise, Kasım 2023’te yürürlüğe girdikten bir yıl bile geçmeden yasayı geri çekmişti.

Sigara
