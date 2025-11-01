İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde yer alan Kabatiye beldesinde bir eve baskın düzenledi.

Evde arama yapan askerler, 3'ü kardeş 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca kasabada evine baskın düzenlediği Muhammed Ebu er-Rub'u ağır şekilde darp etti.

Kaynaklar, Ebu er-Rub'un evinin eşyalarını dağıtan ve tahrip eden askerlerin 12 bin şekel (4 bin dolar) civarında parasına da el koyduğu bilgisini verdi.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, Cenin kentinin batısındaki Yabed kasabasında evine baskın düzenlediği 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Tubas kentinin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampına zorla girerek Muhyi Ebu Davud isimli genci gözaltına alan askerler, Filistinlinin evindeki eşyaları tahrip etti.

Beytüllahim kentinin doğusunda da Abidiyye kasabasına giren İsrail güçleri Mutez Akil Ebu Serhan isimli Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 1600'ü çocuk 20 binden fazla Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı.

Bu sayıya, savaş sırasında Gazze Şeridi’nden alınan binlerce kişi de dahil değil.