Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malavi'de 2 bakan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika ülkesi Malavi'de Ulaştırma Bakanı Sidik Mia ile Yerel Yönetim Bakanı Lingson Berekanyama, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesini "beklenmedik bir kayıp olarak" değerlendirerek, salgının ülkeyi etkisi altına almaya başladığına dikkati çekti.
Malavi'nin gerçek vatanseverlerini kaybettiğine dikkati çeken Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.
Chakwera, COVID-19 tedbirleri konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırarak, hükümetin COVID-19 önlemlerini arttıracağı bilgisini paylaştı.
Malavi'de şimdiye kadar 9 bin 27 kişide COVID-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs
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