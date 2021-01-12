Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesini "beklenmedik bir kayıp olarak" değerlendirerek, salgının ülkeyi etkisi altına almaya başladığına dikkati çekti.

Malavi'nin gerçek vatanseverlerini kaybettiğine dikkati çeken Chakwera, iki bakanın hayatını kaybetmesinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Chakwera, COVID-19 tedbirleri konusunda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırarak, hükümetin COVID-19 önlemlerini arttıracağı bilgisini paylaştı.

Malavi'de şimdiye kadar 9 bin 27 kişide COVID-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti.