Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, Szeged kentinde 2019'da, "terörü finanse etmek suçundan" iki yıl hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıl Macaristan'a girişleri yasaklanan terör örgütü YPG/PKK üyesi evli çiftin cezası bir üst mahkeme tarafından onandı.

Birinci mahkemenin kararını yerinde bulan hakim Attila Joo, sanıkların 5 yıl boyunca, Türkiye'ye karşı silahlı eylemlerde bulunan örgütün faaliyetleri hakkında net bilgiye sahip olduklarını, bu yüzden haklarında verilen kararın doğru olduğunu belirtti.

Haberde, ilk duruşmada hapis cezasına çarptırılmalarından sonra sanıkların geçen yıl Macaristan'ı terk ederek Almanya'ya geçtikleri ve orada iltica başvurusunda bulundukları bilgisi yer aldı.

15 yaşında terör örgütü PKK'ya katıldı

Milliyetine ilişkin bilgi verilmeyen erkek sanığın PKK'ya gönüllü olarak katıldığı belirtilirken, teröristin 2014'ten itibaren örgütün Suriye'deki faaliyetlerinde yer aldığı kaydedildi.

İranlı olduğu belirtilen kadın sanığın ise 2010'da 15 yaşında PKK'ya katıldığı, 2014'ten bu yana da yine eşi gibi Suriye'de örgüt adına görev aldığı belirtildi.

Haberde ayrıca, sanıkların 2015'te örgütten ayrılarak evlendikleri ve insan kaçakçıları aracılığıyla 6 Aralık 2017'de Macaristan sınırına gelerek iltica başvurusunda bulundukları bilgisi yer aldı.

