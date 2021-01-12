Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 616 kişi daha COVID-19'dan öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 79 bin 819 oldu. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 570 bin 40'1 geriledi.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 14 bin 242 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 303 bin 263'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 570 bin 40'a geriledi.
731 bin 539 kişi de aşılandı
Hayatını kaybedenlerin sayısı 616 artarak 79 bin 819'a, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 565 artışla 1 milyon 653 bin 404'e ulaştı.
Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 731 bin 539 oldu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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