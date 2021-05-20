Süresi dolmuş binlerce AstraZeneca COVID-19 aşısını halka açık bir şekilde imha eden ilk Afrika ülkesi Malavi oldu.

Malavi yönetimi bunun halkın aşılara güvenini arttıracağını umuyor.

Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta ülkeleri süresi dolan dozları imha etmemeye çağırmış ancak daha sonra tavsiyesini değiştirmişti.

Tarihi geçince imha edildi

Malavi, 26 Mart'ta Afrika Birliği'nden satın aldığı AstraZeneca aşısından 102 bin doz aldı ve bunların neredeyse yüzde 80'ini kullandı.

Malavi'deki sağlık yetkilileri, süresi dolmuş yaklaşık 20 bin Astra Zeneca aşısını ateşe verdi ve yarım saat içinde imha etti.

Ülkede aşıların eski olduğu haberleri insanların aşı olmak istememesine sebep olmuştu.

Yaklaşık 18 milyonluk bir nüfuslu ülkede, bin 153 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 232 koronavirüs vakası bulunuyor.