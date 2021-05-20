Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail güçleri 60 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA]
İsrail ordusu gece saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Kudüs'te 60 Filistinliyi tutukladı.
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü, tutuklanan Filistinlilerin çoğunu aktivist ve Hamas hareketi yöneticilerinin oluşturduğunu açıkladı.
Tutuklananlar arasında Nayif er-Racub da var
Açıklamada tutuklanan kişi sayısının 60'ı bulduğu belirtilirken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre ise tutuklananların arasında Hamas'ın El-Halil kentindeki yöneticisi Nayif er-Racub da bulunuyor.
Filistin Esirler Kulübü dün, nisan ayında yükselen tansiyon sebebiyle toplam 1800 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığını açıklamıştı.
Etiketler: Batı Şeria Gazze İsrail Kudüs
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