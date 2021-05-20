İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü, tutuklanan Filistinlilerin çoğunu aktivist ve Hamas hareketi yöneticilerinin oluşturduğunu açıkladı.

Tutuklananlar arasında Nayif er-Racub da var

Açıklamada tutuklanan kişi sayısının 60'ı bulduğu belirtilirken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre ise tutuklananların arasında Hamas'ın El-Halil kentindeki yöneticisi Nayif er-Racub da bulunuyor.

Filistin Esirler Kulübü dün, nisan ayında yükselen tansiyon sebebiyle toplam 1800 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığını açıklamıştı.