Amazon milyarderi Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin'in mürettebatlı ilk uzay roketine binmek için talepler yoğun olunca koltuklar açık arttırmaya çıktı.

Alınan en yüksek kapalı teklifin 1,4 milyon dolar olduğu açıklandı.

Uzay seyahati için koltuk kapma yarışında açık teklifler 2.6 milyon dolara kadar çıktı.

12 Haziran’a kadar internet üzerinden canlı yapılan açık arttırmada tekliflerin yükselmesi bekleniyor.

Şirket, gelecekte New Shepard'da bir koltuk için normal fiyatlandırmanın ne olacağını henüz açıklamadı.

Bu açık arttırmayla sabit bir fiyatın belirlenmesi bekleniyor.

Nihai en yüksek teklif ne olursa olsun, bu miktar Blue Origin'in eğitim amaçlı kar amacı gütmeyen, Club for the Future kuruluşuna bağışlanacak.

Yolculuk kısa sürecek

New Shepard, 20 Temmuz'da ilk kez yolcu taşımaya hazırlanıyor.

Yolculuk, şirketin West Texas'taki fırlatma tesisinden fırlatma ile başlayacak ve ilk takviyeden sonra, mürettebat kapsülü New Shepard'dan ayrılacak ve yaklaşık 100 kilometrelik Karman Hattı'nı geçerek devam edecek.

Yolcular, Dünya'ya dönmeden önce birkaç dakika yer çekimsiz ortamda unutamayacakları manzaraların tadını çıkaracak.

Fırlatmadan inişe kadar tüm deneyim yaklaşık 10 ila 15 dakika sürecek.