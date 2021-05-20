Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: Cnet.com
Antarktika'da dünyanın en büyük buz dağı oluştu
[Fotoğraf: ESA]
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antartika'daki Weddell Denizi'ndeki buz kütlesinden devasa bir buz parçasının ayrıldığını ve ayrılan parçanın dünyanın en büyük buz dağını oluşturduğunu açıkladı. Ayrılan parça neredeyse Trabzon büyüklüğünde.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Weddell Denizi'ndeki Antarktika'nın donmuş kenarından devasa bir buz kütlesinin ayrıldığını ve dünyanın en büyük buz dağının doğduğunu söyledi.
A-76 adlı buz dağı, yaklaşık 4 bin 320 kilometre karelik bir yüzey alanına sahip ve 175 kilometre uzunluğunda ve 25 km genişliğinde.
A-76, Ronne Buz Sahanlığı'ndan ayrıldı ve ilk olarak İngiliz Antarktik Araştırması tarafından tespit edildi.
Aynı zamanda, kutup yörüngesinde dönen iki uydu içeren Copernicus Sentinel-1 görevi tarafından da ele geçirildi.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Buz Merkezi, Copernicus Sentinel-1'den alınan görüntüleri kullanarak buz dağını doğruladı.
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