Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.11.2025 05:08

Malavi mısır ihracatını yasakladı

Afrika ülkesi Malavi'de uzun süredir devam eden kuraklıktan kaynaklı gıda krizi nedeniyle ülkede temel gıda maddesi olan mısırın ihracatının yasaklandığı açıklandı.

Malavi mısır ihracatını yasakladı

Malavi'de Sanayileşme, Ticaret, İş ve Turizm Bakan Charity Musanzo, yaptığı açıklamada, kıtlık tehdidine karşı yerel gıda arzını istikrara kavuşturmak, fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak ve milyonlarca Malavilinin geçim kaynaklarını korumak üzere hükümetin mısır ihracatını yasakladığını duyurdu.

Musanzo, "Mısır, 'malların kontrolü yasası' kapsamında ruhsatlandırılabilir bir kamu malı olarak sınıflandırıldığından, uygun izin olmadan ihraç edilmesi yasa dışıdır. Bu kısıtlamayı ihlal ettiği tespit edilen kişi veya işletmeler, yasal işlemle karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Gıda krizi

Cumhurbaşkanı Arthur Peter Mutharika da parlamentoda yaptığı konuşmada yaşanan gıda krizini "ulusal kriz" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma gıda yardımı çağrısında bulundu.

Geçen ay, kıtlık riskiyle karşı karşıya olan ülkenin 28 vilayetinden 11'inde afet durumu ilan edilmişti.

Malavi'de son yıllarda süregelen kuraklık ve doğal afetler nedeniyle ciddi bir gıda krizi yaşanıyor.

ETİKETLER
Afrika Doğal Afet Gıda İhracat Kuraklık
Sıradaki Haber
Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye COP31'e ev sahipliği adaylığını ifade etmiştir
06:38
Tahran’da su krizi derinleşiyor, tahliye senaryosu masada
06:15
KOM'dan kaçak ilaca geçit yok: Binlerce kutu ele geçirildi
06:31
Dönüş yapmak isteyen İETT yolda sıkıştı
06:08
Okullarda ara tatil bugün başlıyor
05:07
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı
Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı
FOTO FOKUS
Dönüş yapmak isteyen İETT yolda sıkıştı
Dönüş yapmak isteyen İETT yolda sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ