Yurt dışında dostluk köprüleri kurdu, Türkiye'nin adını dört bir yana duyurdu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya'da liyakat nişanına layık görüldü.

TİKA Başkanı Serdar Çam, Üsküp'teki takdim törenine katıldı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, törende, TİKA'nın ülkesinde 900’ün üzerinde proje gerçekleştirdiğini anlattı. TİKA’nın desteğiyle yılda 70 bin çocuğa hizmet verebilen Çocuk Acil Kliniği'nin açıldığını belirtti.

İvanov, verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Nişanı alan TİKA Başkanı Serdar Çam, görev süresi boyunca en mutlu olduğu günlerden birini yaşadığını söyledi.

Makedonya ve halkı ile büyük muhabbetlerinin olduğunu ifade eden Çam, "Buralara hizmet etmekten dolayı her zaman büyük mutluluk duyuyordum. Ancak bu nişanı aldıktan sonra ek bir sorumluluğumun olduğunun da farkındayım. Ömrümün sonuna kadar hem bu devletin hem bu milletin hizmetinde olmaktan büyük mutluluk duyacağım." dedi.

TİKA 5 kıtada 61 ofisle iş başında

Serdar Çam, TİKA’nın faaliyetlerini TRT Haber’e şöyle değerlendirdi:

"5 kıtada faaliyetleri olan 61 ofisiyle Latin Amerika’dan Asya-Pasifik devletlerine Filipinlere, Mora’ya kadar uzanan bir coğrafyada faaliyeti olan ve yılda 2 bin proje gerçekleştirdi. Son 15 yılda 30 bine yaklaşan bir proje sayısıyla da dünyada etkin bir faaliyet alanında bulunuyor."

TİKA, 2014 yılından bu yana Makedonya’da 60 milyon euronun üzerinde 900 projeye imza attı.

Kaynak: TRT Haber