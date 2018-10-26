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Magna Carta'yı çalma girişimi

İngiliz demokrasisinin en eski belgesi "Magna Carta"yı çalmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

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Magna Cartayı çalma girişimi

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Magna Carta'nın mevcut 4 kopyasından birini Salisbury'de sergilendiği kiliseden çalma girişiminde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, 45 yaşındaki adı açıklanmayan kişi, belgenin tutulduğu cam mahfazayı çekiçle kırdı.

Sergi alanındaki alarmın çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkan olayda tarihi belgeye zarar gelmediği ifade edildi.

Magna Carta'nın 4 nüshasından birine ev sahipliği yapan Salisbury'deki Wiltshire Katedrali de belgenin sergilenmesine bir süre ara verileceğini duyurdu.

"Büyük Ferman" anlamına gelen Magna Carta, demokratik hukuk sisteminin temel belgeleri arasında gösteriliyor. Belge, toprak kullanımı ve vergiler konusunda kilise ile baronların tepkisini çeken İngiltere Kralı John'un yetkilerini sınırlandırmıştı.

Kralın, istekleri kabul ettiğini göstermek için 1215 yılında mührünü vurduğu Magna Carta, 63 maddeden oluşuyor.

Tarihi belgenin 2 nüshası British Library'de, bir nüshası ise Lincoln Katedrali'nde muhafaza ediliyor.

Kaynak: AA

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