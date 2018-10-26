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Yunanistan Dışişleri Bakanlığında şüpheli paket alarmı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığında şüpheli bir paket bulunmasının ardından polisler binayı tahliye etti. Bomba imha uzmanları, pakette patlayıcı madde bulunmadığını açıkladı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığında şüpheli paket alarmı

Yunanistan Polis Teşkilatı, Atina'daki Dışişleri Bakanlığı'na postayla gönderilen ve binanın tahliyesine neden olan paketten, uzun kablolar ve tansiyon monitörü benzeri küçük bir kutuya bağlı piller çıktığını açıkladı.

Bomba imha uzmanlarının yaptığı inceleme sonucu pakette patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Bakanlık görevlilerinin polis kordonu ardında endişeli bekleyişleri yaklaşık bir saat sonra sona erdi.  

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Parlamentosunun karşısındaki bir bina kompleksinde, Atina'nın merkezinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Yunanistan Dışişleri bakanlığı, bomba
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