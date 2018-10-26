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Hindistan'da hava kirliliği alarmı

Hindistan'da 1 Kasım'dan itibaren hava kirliliğinin mevsimin en yüksek düzeyine çıkmasının beklendiği bildirildi.

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Hindistanda hava kirliliği alarmı

Bağımsız Çevre Kirliliği Otoritesi, başkent Yeni Delhi çevresinde 1 Kasım'dan itibaren hava kirliliğinin sonbaharın en yüksek düzeyine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Kuzeydeki Hayrana ve Pencap eyaletlerinde tarlalardaki kuru otların yakılması nedeniyle oluşan is ve dumanın rüzgarla taşınmasıyla halihazırda çok yoğun olan kirlilik seviyesinin daha da artacağı belirtildi.

Halen başkent Yeni Delhi ve çevresinde havadaki 2,5 mikrondan küçük parçacık düzeyinin belirleyen PM2.5 oranı 187 olarak ölçülüyor.

Bu, Dünya Sağlık Örgütünün insan sağlığı için uygun gördüğü azami seviyeden 6 kat yüksek bir rakam.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu vatandaşlara gün doğumuna ve gün batımına yakın saatlerde dışarıda koşu yapmamalarını, astım hastalarına da ilaçlarını sürekli yanlarında bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca tüm vatandaşlara sokakta sıhhi maske takmaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA, AP

Etiketler: hindistan, hava kirliliği
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