Google Berlin'de kampüs açmaktan vazgeçti

Potansiyel çalışanları, girişimleri ve yatırımcıları bir araya getirmek için dünyanın dört bir yanında kampüs açan Google, Berlin'in Kreuzberg bölgesine kurmayı planladığı kampüs fikrinden geri adım attı.

Bölgenin her geçen gün daha da ilgi görmesine ve kiraların yükselmesine Kreuzberg halkı tepki göstermiş, ellerinde "Google evine git" yazan pankartlarla Google binasını işgal ederek protesto etmişti. Onlarca kişi de gözaltına alınmıştı.

Bölge halkının tepkisinin ardından Google, kampüsü açmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

Google 3 bin metrekarelik alanın kar amacı gütmeyen insani derneklere ücretsiz olarak verileceğini belirtti ancak sebebinin protestolar olmadığını açıkladı.

Kaynak: AP