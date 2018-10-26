  • 26 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.638
    EURO 6.391
  • BIST 92145.88
    ALTIN 223.049
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Google Berlin'de kampüs açmaktan vazgeçti

Google Berlin'de kampüs açmaktan vazgeçti

Yedinci kampüsünü Berlin'in Kreuzberg bölgesinde açmayı planlayan teknoloji devi Google, bölge sakinlerinin protestolarının ardından kararı iptal ettiğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Google Berlinde kampüs açmaktan vazgeçti

Potansiyel çalışanları, girişimleri ve yatırımcıları bir araya getirmek için dünyanın dört bir yanında kampüs açan Google, Berlin'in Kreuzberg bölgesine kurmayı planladığı kampüs fikrinden geri adım attı.

Bölgenin her geçen gün daha da ilgi görmesine ve kiraların yükselmesine Kreuzberg halkı tepki göstermiş, ellerinde "Google evine git" yazan pankartlarla Google binasını işgal ederek protesto etmişti. Onlarca kişi de gözaltına alınmıştı.

Bölge halkının tepkisinin ardından Google, kampüsü açmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.

Google 3 bin metrekarelik alanın kar amacı gütmeyen insani derneklere ücretsiz olarak verileceğini belirtti ancak sebebinin protestolar olmadığını açıkladı.

Kaynak: AP 

Etiketler: Kreuzberg, Google, Berlin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER