Ürdün'deki sel felaketinde ölü sayısı 20'ye yükseldi

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Sivil Savunma Operasyonları Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin 2 kişinin daha cesedine ulaştığı ve sel felaketinde ölü sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybedenler arasında 2'si çocuk 3 Irak vatandaşının bulunduğu kaydedildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Kral Abdullah'ı aradı

Öte yandan, ölenler arasında 3 Iraklının olduğunun açıklanması üzerine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı telefonla aradı.

Irak'ın başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Abdulmehdi'nin Kral Abdullah'a başsağlığı dilediği aktarıldı.

Abdulmehdi, Irak Dışişleri Bakanlığının olayı yakından takip ettiğini, vefat eden Iraklıların ailelerine gerekli yardımları sunacaklarını ifade etti.

Taziye dileklerinden dolayı Abdulmehdi'ye teşekkür eden Kral Abdullah da hayatını kaybeden Iraklıların ailelerine gerekli kolaylıkları sağlayacaklarını kaydetti.

Ürdün Sivil Savunma Operasyonları Müdürlüğünden dün akşam yapılan açıklamada, Ölüdeniz bölgesinde öğrencileri taşıyan bir gezi otobüsünün ve bölgedeki bazı ailelerin sel sularına kapılması sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA, AP, Reuters