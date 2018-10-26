ABD'de 12. şüpheli paket alarmı

ABD'de şüpheli paket olaylarına bir yenisi daha eklendi.

CNN'de yer alan habere göre 11. şüpheli paket, Demokrat Senatör Cory Booker'a, 12. şüpheli paket ise Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'a gönderildi.

FBI, Twitter'da yaptığı açıklamada, 11. paketin Florida'daki bir posta ayıklama tesisinde bulunduğunu ve New Jersey'den Demokrat senatör Booker'a gönderildiğini doğruladı.

Clapper CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle iç terörizmdir, bundan hiçbir şüphem yok" dedi.

Haberde, New York polisinin bölgedeki bir posta tesisinde de şüpheli paket incelemesinde bulunduğu açıklandı.

Şüpheli paketler ABD'de paniğe yol açtı

Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

Ardından, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzer bir paket gönderildiğini açıklamıştı.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder'a gönderilen bir paket adresin yanlış yazılması sonucu, Temsilciler Meclisinin Florida üyesi Demokrat Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisine teslim edilmiş ayrıca, San Diego Polisi de Demokrat Partiden California Senatörü Kamala Harris'in ofisinin olduğu binada şüpheli bir paket bulunduğunu ve binanın bir bölümünün boşaltıldığını açıklamıştı.

Son olarak dün, New York kentinde aktör Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana ve ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware'deki adresine şüpheli paketler gönderilmişti.

FBI paketlerin kimlere gönderildiğini açıkladı

Barack Obama: Eski başkana gönderilen paket, rutin posta tarama prosedürleri sırasında Washington'da durduruldu.

Bill ve Hillary Clinton: Paket, çiftin New York'taki Chappaqua bölgesinde ikamet ettikleri eve gönderildi ve FBI tarafından yapılan rutin posta incelemesi sırasında durduruldu.

Eric Holder: ABD başsavcısına gönderilmesi hedeflenen paket, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Wasserman Schultz'un Florida bürosuna gönderildi.

Maxine Waters: Kaliforniya'daki Demokrat kongre görevlisinin Washington bürosuna gönderilen şüpheli bir paket, Maryland'deki kongre posta tarama tesisinde yakalandı ve Los Angeles'taki bir posta tesisinde Waters'a yönelik ikinci bir paket bulundu.

John Brennan: CIA'in eski direktörüne gönderilen patlayıcı cihaz, CNN'in New York'taki Time Warner Center'daki ofisine yönlendirildi. New York polisi, beyaz toz içeren bir zarfın da cihazın ambalajında yer aldığını söyledi. Beyaz tozun test edildiği ve şarbon ya da diğer bilinen maddelerden biri olmadığına karar verdi. Ek testler devam edecek.

Joe Biden: FBI'a göre ABD'nin Washingont'a yakın eyaleti Delaware'deki postanelerde eski ABD başkan yardımcısına gönderilen iki paket bulundu.

George Soros: Milyarder yatırımcıyı hedef alan paket, New York eyaletindeki evinin yakınlarında bulundu.

Robert de Niro: ABD basını, bombalı bir paketin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'ya ait restoranın adresi olduğu belirtildi.

Kaynak: Reuters, AA