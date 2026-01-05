Maduro bugün hakim karşısına çıkacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in bugün TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramon Rodriguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizliliğin önceki gün kaldırıldığı belirtildi.

İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro’ya dört ayrı suç yöneltildiği aktarıldı.

ABD, Maduro ve eşini ülke dışına çıkardı

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.