Faslı ve Latin Amerikalı göçmenler ile Romanların çoğunlukta olduğu ve yaklaşık 40 yıl önce başlayan gecekondulaşmayla büyük bir varoş mahallesi haline gelen Canada Real, bugünlerde Madrid'in en önemli sosyal sorunlarından biri oldu.

Enerji şirketi Naturgy’nin yasa dışı ve kaçak kullanıldığı gerekçesiyle Ekim 2020’de elektriğini kestiği Canada Real'de 1800'ü çocuk yaklaşık 4 bin 500 kişi, elektriksiz üçüncü kışına girmeye hazırlanıyor.

"Buraya bir daha elektrik gelmez" denilen ilçede, hemen hemen her evin çatışında ya da bahçesinde, derme çatma bir güneş enerjisi paneli bulunuyor.

Buzdolabı ve televizyon için elektrik ihtiyaçlarını buradan karşılayan halk, sobalarla ısınmaya çalışırken mazot pahalı olduğu için jeneratörleri de mümkün olduğunca az kullanıyor.

Girişimler yanıt bulamadı

Avrupa’nın önemli başkentlerinden biri olan Madrid’in yakınlarında yaşanan bu insanlık dramına karşı sivil toplum örgütlerinin yaptığı tüm girişimler karşılık bulmadı.

Son olarak Avrupa Konseyine bağlı Sosyal Haklar Avrupa Komitesi de aldığı bir kararla, Canada Real'deki durumun kabul edilemez olduğunu belirterek acil çözüm bulunmasını istedi.