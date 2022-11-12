IRENA tarafından hazırlanan "2022'deki Yenilenebilir Enerji Hedefleri: Dizayn İçin Rehber" raporundan derlediği bilgilere göre, 2030 için belirlenen 5,4 teravat seviyesindeki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi hedefinin, 1,5 derece senaryosuna göre 10,8 teravat olması gerekiyor.

IRENA'nın raporunda bu hedefin ulaşılabilir olduğu ifade edilirken, 2030'a kadar 5,4 teravat hedefine ulaşmak için ülkelerin her yıl toplamda 259 gigavatlık artışla 2,3 teravatlık katkı yapmaları öngörülüyor.

IRENA'nın 1,5 derece senaryosuna göre, 2050'de tüketilen elektriğin yüzde 90'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi mümkün gözüküyor.

Rapora göre, daha temiz ve sürdürülebilir elektrik üretim altyapısı için dünya genelindeki temiz enerji dönüşümüne yatırımların 2030'dan 2050'ye kadar olan süreçte daha fazla artırılması gerekiyor.

Kurulumlar en çok Asya'dan geliyor

Rapora göre, Çin ve Hindistan başta olmak üzere en yüksek kapasite artışının Asya'dan geleceği hesaplanıyor.

Yaklaşık 2,6 teravat gücün 2030'a kadar bu bölgeden gelmesi beklenirken, 2021 sonunda bu miktarın 1,5 teravatı tamamlanmış bulunuyor.

Elektriğe erişimde hala problemler bulunuyor

Dünya genelinde 2,4 milyar kişi modern pişirme imkanlarından uzak yaşarken, 733 milyon kişinin ise elektriğe erişimi bulunmuyor.

Birçok ülkedeki elektrik üretim sürecinin sürdürülebilir olmadığı, elektrik üretiminde kesinti ve kısıntıların yaşandığı belirtilen rapora göre, temiz enerji dönüşümünün sağlanması için 2050'ye kadar 2030 için hedeflenen geliştirme ve kapasite artışlarının ikiye katlanması gerektiği aktarılıyor