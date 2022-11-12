ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, Fiji Adaları'nın 399 kilometre kuzeybatısındaki 6,9 büyüklüğündeki deprem, 587,2 km kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD tsunami uyarı sistemi, depremden sonra tsunami riskinin olmadığını söyledi.