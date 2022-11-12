Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fiji’de 6,9 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na (USGS) göre, Fiji Adaları'nın 399 kilometre kuzeybatısındaki 6,9 büyüklüğündeki deprem, 587,2 km kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
ABD tsunami uyarı sistemi, depremden sonra tsunami riskinin olmadığını söyledi.
Etiketler: Deprem
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