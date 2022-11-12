ABD Başkanı Joe Biden'ın Mısır'da BM'nin COP27 iklim konferansında yaptığı konuşma protestocuların çığlıkları ile kesildi.

Biden çevreci politikalarıyla övünürken, göstericiler fosil yakıt kullanımına son verilmesini talep etti.

Biden, Şarm El Şeyh'teki kalabalığa yönetiminin karbon emisyonlarını azaltmak için “dönüşümsel değişiklikler” yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

ABD vizyonunu “iklim konusunda güvenilir, kararlı bir küresel lider” olarak tanımlamaya devam ederken, bir dizi çığlık ve uluma sözünü kesti.

Sesler, sandalyelerinde ayağa kalkıp "İnsanlara Karşı Fosil Yakıt" yazan bir pankart açan bir grup aktivistten geldi .