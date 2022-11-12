Mavi onay işareti daha önce politikacıların, ünlü kişiliklerin, gazetecilerin ve diğer tanınmış kişilerin doğrulanmış hesapları için ayrılmıştı.

Ancak Elon Musk, gelirleri artırmak için bu haftanın başlarında ödemeye hazır olan herkese açık bir abonelik seçeneği sunduldu.

Musk , Twitter'ın iş gücünün neredeyse yarısını işten çıkardı, yönetim kurulunu ve üst düzey yöneticilerini görevden alarak Twitter'ın iflas olasılığını yükseltti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu ise Twitter'ı "derin endişeyle" izlediğini söyledi.

Sahte onaylı hesaplar

Cuma günü birkaç kullanıcı, mavi onay işareti için yeni abonelik seçeneğinin ortadan kalktığını bildirirken, bir kaynak Reuters'e satışın durdurulduğunu söyledi.

Twitter, konuyla ilgili sorulara cevap vermedi.

Musk'ın Tesla TSLA.O ve SpaceX'in yanı sıra Roblox, Nestle NESN.S ve Lockheed Martin LMT.N de dahil olmak üzere, büyük markalar olduğu iddia edilen sahte hesaplar mavi onayla ortaya çıktı .

Twitter'ın "resmi" etiketine sahip destek hesabı cuma günü attığı mesajda, "Kimliğe bürünmeyle mücadele etmek için bazı hesaplara "resmi" etiketi ekledik" dedi.

İlaç üreticisi Eli Lilly ve Co LLY.N , bir sahtekar hesabın, yüksek ilaç fiyatlarına yönelik siyasi tepkilerin incelemeler arasında olduğunu ve insülinin ücretsiz olacağını tweetlemesinin ardından bir özür yayınladı.

Öte yandan hizmet için halihazırda ödeme yapmış olan bazı kullanıcılar, ücretli mavi onay işaretlerinin hesaplarından kaybolduğunu söylüyor.