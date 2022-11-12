Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic 4 yıl boyunca görev yaptı.

16 Kasım’da görevini devredecek olan Dzaferovic TRT Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, Balkanlar'da çok istikrarlı bir rol oynuyor"

Türkiye’nin ekonomik alanlarda verdiği desteğe dikkati çeken Dzaferovic şöyle konuştu:

“Serbest Ticaret Anlaşması; Türkiye bu konuda Bosna Hersek’e dünyadaki tüm ülkelerden daha büyük bir destek verdi. Türkiye Cumhuriyeti bölgesel planda Batı Balkanlar'da çok istikrarlı bir rol oynuyor.”

Dzaferovic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dzaferovic, Bosna’da huzurlu bir ortamın oluşmasına verdiği katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Batı Balkan ülkeleriyle rahatlatıcı bir tutum sergileyerek tüm Bosna’da huzur dolu bir ortam oluşturuyor. Bu sebeple Bosna Hersek’e verilen katkılardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim."

"Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Bosna umuyorum"

Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya girişin önemine vurgu yapan Dzaferovic, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Bosna Hersek ümit ettiğini söyledi.

“Ben bu fikre derinden inanıyorum. 1992- 1995 yılları arasında Bosna Hersek’i savunan insanlar da bu inançtaydı. Bu düşünce kazanacaktır. Tabii ki hiçbir şey kendiliğinden olmayacaktır. Bu süreyi hızlandırmamız için elimizden geleni yapmamız gerekecektir.”

Boşnakları, Devlet Konseyi'nde önümüzdeki 4 yıl boyunca Denis Beçiroviç temsil edecek.

Kamera: Adis Patkovic

