New York Belediyesi, sınır eyaletlerinden otobüsle gelen insan akışının yavaşlaması nedeniyle, Randalls Adası'ndaki geçici insani yardım merkezinin önümüzdeki hafta kapatılacağını, içindeki göçmenlerin Manhattan'daki bir otele taşınacağını duyurdu.

Açıklamada Belediye Başkanı Eric Adams'ın, "New York'a gelen sığınmacıların şefkat ve özenle karşılanmaya devam edildiği, iltica talebinde bulunanlara kalacak bir yer, desteğe erişim ve nihai varış yerlerine ulaşmalarının sağlanacağı" yönündeki ifadelerine de yer verildi.

ABD medyası kararı eleştirdi

19 Ekim'de faaliyete geçen tesisin bugüne kadar kaç göçmene hizmet ettiğine değinilmezken, New York'ta sığınma talebinde bulunan 17 bin 500 göçmene bakım sağlandığı aktarıldı.

ABD medyası, henüz haftalar önce açılan ve yaklaşık 650 bin dolar harcanan çadır tesiste şu ana kadar çok az göçmenin ağırlanmış olmasını ve bu kadar kısa bir sürede kapatılma kararı alınmasını eleştirdi.

İlk önce Bronx'a açılması konuşulan ve eleştiriler sonrası Randalls Adası'na açılan merkez için bu kez de bina yerine çadırdan yapılmış olması ve göçmenleri ağırlamak için "ısınma ve mahremiyet bakımından şartların uygunluğu" tartışma konusu olmuştu.

Evsizlerin kaldığı barınaklar sığınmacılarla dolmuştu

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, ara seçimlerin öncesinde sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.