TRT ve TİKA iş birliğiyle Kerkük'te gazetecilere verilen eğitim programı tamamlandı.

Eğitim programını yerinde takip eden TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya Erbil ve Kerkük’te temaslarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"TRT olarak bir okul görevi görüyoruz"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Kaya programla ilgili şunları söyledi:

"Biz TRT olarak son 5 yılda 104 ülkenin 2 bin 500 personeline eğitim vermişiz. Aynı zamanda bir okul görevi görüyoruz. Kerkük'teyiz buradaki Türkmeneli TV yayın personeline de yeni medya, kameramanlık, spikerlik gibi eğitimler verdik. Eğitim salonlarını dolaştığımda herkes çok mutlu, çok memnun. Çok katkı sağladığımızı düşünüyorlar. Bizde bundan dolayı memnunuz. Bu eğitimlerle ilgili bakış açımız aslında eğitim verdiğimiz her yayın personelini kendi personelimiz olarak görüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"2023'te de bu programlar devam edecek"

TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı da 2023 yılında da bu programların devam edeceğini söyledi.

"Türkmeneli çok önemli bizim için. Türkmeneli TV, Türkmen kardeşlerimizin sesi, buradaki bütün gelişmeleri aktaran, Irak’tan haber veren Türkiye’den buraya taşıyan çok önemli bir kurumumuz. Türkmeneli'ne sadece bu yıl değil geçen yıllarda da önemli desteklerde bulunduk."

[Fotoğraf: AA]

56 kişinin katıldığı eğitim 5 gün sürdü.

Eğitim sonunda sertifikalarını alan kursiyerler, TRT sanatçıları Selma Geçer ve Gökhan Karakaya'nın konserinde stres attı.