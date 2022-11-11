Twitter, Musk'ın geçen hafta binlerce çalışanı işten çıkarmaya başlamasından bu yana kargaşa içinde.

Kullanıcıların yeni bir aboneliğin parçası olarak doğrulanmış statü satın alma yeteneği, platformun sahte hesaplarla dolup taşabileceği endişelerini artırdı.

Baş gizlilik sorumlusu Damien Kieran, baş güvenlik görevlisi Lea Kissner ve baş uyum görevlisi Marianne Fogarty, istifa etti.

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yeni CEO Elon Musk'ın "yasaların üstünde olmadığını" söyledi.

FTC'nin Halkla İlişkiler Direktörü Douglas Farrar, "Twitter'daki son gelişmeleri derin endişeyle izliyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim muvafakat kararlarımıza uymak zorundadır" dedi.

Farrer, FTC'nin "uyum sağlamak için yeni araçlara sahip olduğunu ve bunları kullanmaya hazır olduğumuzu" söyledi.

Ayrılmalar, Twitter'ın düzenleyici emirleri ihlal etme riskini artırabilir.

Firma, Mayıs ayında kullanıcıların verilerini sattığı için 150 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve yeni gizlilik kurallarını kabul etmek zorunda kaldı.