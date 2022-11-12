Milone ve diğer denetçi Ferruccio Panicco, Vatikan'ın sözleşmelerini haksız yere sona erdirdiğini, profesyonel itibarlarını mahvettiğini ve İtalya'da istenmeyen kişiler haline getirdiğini iddia ediyor.

İki eski çalışan, Vatikan'a 9,2 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Eski denetçi, New York Times'a, üst kardinalleri gözetlemek için Kilise kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlandıktan ve hapisle tehdit edildikten sonra 2017'de istifa etmesi için baskı gördüğünü söyledi.

Kardinaller ve diğer Vatikan yetkilileri arasında çok sayıda mali usulsüzlük raporu sunduğunu söylese de, savcıların harekete geçmediğini iddia etti.

Milone, davasını açtıktan sonra geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte, "Birilerinin gizli tutmak istediği şeyleri keşfediyordum. Ceplerine para koyan kardinaller bulmaya çalışmasam da tam olarak bunu buldum" dedi.

Milone, " Hiç casusluk yapmadık, dürüst olduk, yapmamız gerekeni yaptık ama ne yazık ki yapmak zorunda olduğumuz şey çok utanç vericiydi " diyerek tüm suçlamalarda masum olduğunu söyledi.