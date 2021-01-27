Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Madrid'de aşılama durduruldu: Yeterli miktarda doz yok
[Fotoğraf: Reuters]
İspanya'da Madrid özerk yönetimi, yeteri kadar koronavirüs aşısı tedarik edilemediği için aşı kampanyasının önümüzdeki hafta dahil askıya alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin açıklamada, aşı teslimatında yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi.
Yeni kişilere aşılama yapılmayacağı, 2'nci dozu alması gerekenler içinse az sayıda aşının muhafaza edildiği belirtildi.
Madrid bölgesinde şu ana kadar 180 bin kişiye koronavirüs aşısı yapılmıştı.
İspanya'da hükümet, ilk aşamada 2,5 milyon kişiyi şubat ayı sonuna kadar aşılamayı planlıyor.
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