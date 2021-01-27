Konuya ilişkin açıklamada, aşı teslimatında yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi.

Yeni kişilere aşılama yapılmayacağı, 2'nci dozu alması gerekenler içinse az sayıda aşının muhafaza edildiği belirtildi.

Madrid bölgesinde şu ana kadar 180 bin kişiye koronavirüs aşısı yapılmıştı.

İspanya'da hükümet, ilk aşamada 2,5 milyon kişiyi şubat ayı sonuna kadar aşılamayı planlıyor.