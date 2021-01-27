Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Alabama'yı kasırga vurdu: Drone görüntüleri hasarı gözler önüne serdi
ABD’nin Alabama eyaletini iki gündür etkisi altına alan ve saatte 135 kilometre hızla esen kasırgada 1 kişi hayatı kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Kasırga nedeniyle bölgedeki bir çok yerleşim yeri yıkıldı. En çok hasar Birmingham bölgesinde oluştu.
Drone görüntülerinde evlerin yıkıldığı, araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.
ABD meteoroloji yetkilileri bölgedeki vatandaşları devam eden kasırgaya karşı uyardı.
Ulusal Hava Durumu Birmingham şubesi, kasırganın kuzeydoğu yönünde 50 mil hızla hareket ettiğini, ilerleyen günlerde, başta Georgia olmak üzere kuzeydeki eyaletlerde yoğun kar yağışına sebep olabileceğini açıkladı.
Etiketler: ABD
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