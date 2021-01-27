Kasırga nedeniyle bölgedeki bir çok yerleşim yeri yıkıldı. En çok hasar Birmingham bölgesinde oluştu.



Drone görüntülerinde evlerin yıkıldığı, araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.

ABD meteoroloji yetkilileri bölgedeki vatandaşları devam eden kasırgaya karşı uyardı.

Ulusal Hava Durumu Birmingham şubesi, kasırganın kuzeydoğu yönünde 50 mil hızla hareket ettiğini, ilerleyen günlerde, başta Georgia olmak üzere kuzeydeki eyaletlerde yoğun kar yağışına sebep olabileceğini açıkladı.