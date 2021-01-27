Channel News Asia televizyonunun haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı, şüphelinin 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, Müslümanlara yönelik terör saldırısının yıl dönümünde Singapur'daki 2 camide Müslümanlara pala ile saldırmayı planladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aralık 2020'de gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin Hint asıllı bir Protestan olduğu, internette izlediği videolarla radikalleştiği ve Christchurch saldırganının manifestosundan etkilendiğinin belirlendiği bilgisine yer verildi.

Şüpheli, ortaokul 4. sınıf öğrencisi

Ortaokul 4. sınıf öğrencisi olan şüphelinin, Christchurch terör saldırısının canlı yayınını izlediği ve saldırganın manifestosunu okuduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı için evinin yakınındaki Asyafa ve Yusuf İshak camilerini seçen şüphelinin, internette camilerin çevresinin uydu ve sokak fotoğraflarını inceleyerek keşif yaptığı tespit edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 51 kişiyi öldüren ve 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de "ömür boyu" hapis cezasına çarptırılmıştı.