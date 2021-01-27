Ülkenin batısında meydana gelen kazada, çarpışma sonrası alev alan kamyonetteki yakıt, otobüse sıçradı.

Bölge valisi, şu ana kadar 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise vücudunda ağır yanıklar oluştuğunu açıkladı.