Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kamerun'da büyük kaza: En az 53 ölü
Kamerun'da yakıt yüklü kamyonet ile otobüsün çarpıştığı kazada en 53 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Ülkenin batısında meydana gelen kazada, çarpışma sonrası alev alan kamyonetteki yakıt, otobüse sıçradı.
Bölge valisi, şu ana kadar 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise vücudunda ağır yanıklar oluştuğunu açıkladı.
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