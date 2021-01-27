Çalışma Bakanlığına bağlı Araştırma, Çalışma ve İstatistik Direktörlüğü’nün açıkladığı verilere göre, işsiz sayısının 2020’nin son çeyreğinde yüzde 2,7 düşmesine rağmen, yılın tamamında 2019'a göre yüzde 7,5 arttı.

Tüm yıl genelinde, "hiçbir işi olmayan" kategorisindeki işsizlerin sayısı 265 bin 400 artarak 3 milyon 816 bin 700’e çıktı.

Kısa ve uzun süreli geçici işi olan kişilerin sayısı ise 2 milyon 190 bin 200 oldu.

