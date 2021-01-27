Merkezi Ürdün'de bulunan Filistin Ulusal Konseyi yazılı açıklama yaptı. Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmalarının engellenmesi ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi görevlilerine yönelik devam eden baskıların, "Kudüs'ün ve Müslümanlar ile Hristiyanlara ait kutsal mekanların Yahudileştirilmesi projesinin bir parçası" olduğu ifade edildi.

Kudüs'ün simgesel yapılarını yok etmenin, ilgili uluslararası anlaşmaların ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü kararlarının açık şekilde ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada İsrail'in işgal altındaki Filistin şehri olan Doğu Kudüs üzerindeki egemenlik iddiasının UNESCO tarafından da reddedildiği hatırlatıldı.

Arap ve Müslüman halklara, hükümetlere ve kurumlara "sorumluluklarını üstlenmeleri, geç olmadan Kudüs'ü ve kutsal değerlerini korumaları" çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te işlediği suçlar, uluslararası kararları ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası düzeyde soruşturulmasını ve cezalandırılmasını gerektiriyor."

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail güçleri, 24 Ocak'ta Mescid-i Aksa'nın sınırları içinde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'ne baskın düzenleyerek, ibadethanedeki mermer ve iç sütunların restorasyon çalışmalarını engellemiş ve burada çalışan işçileri gözaltına almakla tehdit etmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'daki restorasyon ve imar çalışmalarının İsrail'in engellemelerinin ardından bugün itibarıyla yeniden başladığını duyurmuştu.

