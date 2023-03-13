Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 07:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Madagaskar'da göçmen teknesi battı: 22 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Madagaskar'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 22 kişi öldü.
Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'nın uzak toprağı Mayotte Adası'na doğru yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan tekne, ülkenin kuzeyinde yer alan Nosy Faly Adası açıklarında alabora oldu.
Olayda, 22 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de kurtarıldı.
Teknede 47 kişi bulunurken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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