Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bu haftadan itibaren Covid Organics bitkisel ilacının temel maddesi olan artemisia bitkisinden elde edilen "artemisinin" bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine başlayacaklarını belirtti.

Amerikalı doktorlar ve uluslararası araştırmacılarla çalıştıklarını kaydeden Rajoelina, ilacın Kovid-19 hastalarına enjekte edileceğini söyledi.

"Artemisinin maddesinin antiviral özellikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirici rolü kanıtlandı. Bu keşif sayesinde uluslararası araştırmacılar, Afrika'nın en büyük kanser merkezinin Madagaskar'da açılmasını teklif ettiler" diyen Rajoelina, ayrıca bir ay içinde yapımı tamamlanacak Covid Organics üretim fabrikasını açarak bitkisel ilacın üretimini artıracaklarını ifade etti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı ayrıca Covid Organics'i tüm Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelere göndereceklerini, ülke içerisinde de ücretsiz dağıtacaklarını vurguladı.

Çiftçilere, ülkenin yıllık üretimini 3 bin tona çıkaracak şekilde artemisia bitkisi yetiştirmeye çağıran Rajoelina, bu bitkinin bir tonunun 3 bin dolar civarında olduğunun altını çizdi.