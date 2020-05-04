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İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 29 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İtalya'da can kaybı devam ediyor.
Son 24 saatte ülkede COVID-19 nedeniyle 195 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde ölü sayısı 29 bin 79'a yükseldi.
Etiketler: İtalya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 19:15
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