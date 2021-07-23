Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 Cuma 11:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Madagaskar Başkanı'na suikast planı: Şüphelilerden biri Fransız
[Fotoğraf: Reuters]
Madagaskar Devlet Başkanı'na yönelik suikast planıyla ilgili olarak tutuklanan 6 şüpheliden birinin Fransız, ikisinin çifte vatandaş, üçünün ise Madagaskarlı olduğu ortaya çıktı.
Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina’ya yönelik suikast planıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Doğu Afrika’daki ada ülkesinin Kamu Güvenlik Bakanı Rodellys Fanomezantsoa Randrianarison, suikast planıyla ilgili tutuklanan 6 şüpheliden 1’inin Fransız, olduğunu açıkladı.
Bakanın perşembe akşamı yaptığı açıklamada; “Tutuklanan kişilerden biri Fransız, ikisi hem Fransız hem Madagaskar vatandaşı (çifte vatandaş), kalan 3 şüpheli ise Madagaskarlı” ifadesini kullandı.
Başkan Andry Rajoelina’nın Danışmanı Patrick Rajoelina, olayla ilgili olarak tutuklanan 2 kişinin eski Fransız ordusu mensubu olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Fransa Madagaskar
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