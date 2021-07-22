Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast planı
[Fotoğraf: AFP]
Madagaskar'da Devlet Başkanı'nı hedef alan bir suikast planı ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili aralarında yabancı kişilerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Madagaskar yetkilileri, Devlet Başkanı Andry Rajoelina’ya yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini, aralarında yabancıların da olduğu bazı şüphelilerin olayla ilgili gözaltına alındığını açıkladı.
Madagaskar Başsavcısı Berthine Razafiarivony tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, “Elimizdeki deliller, bu şahısların Devlet Başkanı’nın da aralarında olduğu bazı isimleri ortadan kaldırmak ve etkisiz hale getirmek için plan yaptıklarını gösteriyor” denildi.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve bu nedenle daha fazla detay verilemeyeceği belirtildi.
Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, 2019 yılında zorlu bir seçimin ve rakibinin Anayasa Mahkemesinde yürütülen itiraz sürecinin ardından göreve gelmişti.
Etiketler: Madagaskar
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