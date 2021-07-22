Cuhay şehir hükümetinin sosyal medya sitesindeki açıklamasında, Şıcingşan Tüneli'ndeki felaketin nedeni veya ölümler hakkında daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Diğer yandan Şıcingşan Tüneli'nde çalışan 2 işçi martta tünelin başka bir bölümünde hayatını kaybetmişti.

Cuhay'ın acil durum yönetim biriminden 15 Temmuz'da yapılan açıklamada, kentte yapımı süren bir tüneli yerel saatle 03.30'da su bastığı ve bu nedenle 14 işçinin tünelde mahsur kaldığı belirtilmişti.