Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gazze'de pazar yerinde patlama: Yaralılar var
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gazze'deki Ez-Zaviye Çarşısında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye Çarşısı içerisinde bulunan ve birkaç kattan oluşan bir evde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor
Patlama sonrası hayatını kaybeden bir kişi ile 10 yaralının Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edilen açıklamada, patlamanın yaşandığı ev ve çevresinde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldığı belirtilirken, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Gazze
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